Как увеличение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии: объяснение министра энергетики

Как увеличение цен на свет повлияет на размер субсидии

Решение Кабинета Министров о повышении тарифов на электроэнергию было наконец-то объявлено после длительных дискуссий. Согласно этому решению, с июня средний счет за электричество вырастет на 250 гривен. Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг приведет к увеличению размера жилищных субсидий.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге. Он подчеркнул, что государственная помощь для оплаты услуг ЖКХ увеличится в соответствии с ростом расходов. Это означает, что после повышения тарифов увеличится количество лиц, смогущих получить субсидию.

Министр также пояснил, что счета с возросшими платежами за электроэнергию украинцы получат в июле.

Следует напомнить, что право на получение субсидии имеют семьи, у которых сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги превышает установленную Кабинетом Министров норму потребления с учетом льгот. Обязательный процент платежа для получения субсидии за жилищно-коммунальные услуги составляет 10 или 15 процентов среднемесячного дохода граждан, зарегистрированных в жилых помещениях.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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