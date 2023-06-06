Как узнать, что вас прокляли на бедность: советы наших предков

Почему нельзя поднимать деньги на улице - как узнать, что на вас порча или проклятие на бедность - народные приметы

Наши предки верили, что люди с плохими намерениями могут навести порчу или проклятие на деньги. Тогда у вас появляются ненужные расходы, финансовые проблемы, а доходы начинают резко падать.

Завистники могут передать порчу на деньги из-за разных материальных вещей. Магическое влияние происходит, когда человек прикасается к опасному предмету.

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Какие вещи чаще всего подкладываются для денежной порчи, чтобы "поделать" бедность:

пустые бутылки и пустые пакеты,

сухое печенье, сухая булка или хлеб,

бумажные деньги или погнутая монета,

столовые ложки,

уголь и пакет/мешок с песком,

катушка проволоки,

измельченная скорлупа яиц.

Эти предметы могут быть незаметными или обычными, что не каждый даже может подумать, что это черная магия. Подклады могут делать на рабочее место либо в жилье, либо у дома.

Часто недоброжелатели берут деньги в долг и совершают с ними обряд черной магии. Также никогда не занимайте деньги после заката.

Одним из признаков порчи является ваше понимание безысходности, что исправить ничего нельзя. Вы будете просто терять деньги и выйдете из энергетического потока. Из-за постоянных непредвиденных расходов вы не можете увеличить свой доход и выбраться из долговой ямы.

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Как предотвратить порчу на деньги

Чтобы вас не сглазили или не навели "порчу на бедность", соблюдайте несколько правил:

1. Никогда не нужно поднимать деньги на улице, особенно на перекрестке.

2. Поставьте защиту на то, чтобы деньги шли в руки, а не тратились. Для этого пригодится обычная молитва о изобилии ангелу-хранителю, которую нужно произнести в храме или дома. Читайте четко и искренне верьте, что это поможет победить недоброжелателей.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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