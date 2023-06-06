Как узнать, что вас прокляли на бедность: советы наших предков
Наши предки верили, что люди с плохими намерениями могут навести порчу или проклятие на деньги. Тогда у вас появляются ненужные расходы, финансовые проблемы, а доходы начинают резко падать.
Завистники могут передать порчу на деньги из-за разных материальных вещей. Магическое влияние происходит, когда человек прикасается к опасному предмету.
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Какие вещи чаще всего подкладываются для денежной порчи, чтобы "поделать" бедность:
- пустые бутылки и пустые пакеты,
- сухое печенье, сухая булка или хлеб,
- бумажные деньги или погнутая монета,
- столовые ложки,
- уголь и пакет/мешок с песком,
- катушка проволоки,
- измельченная скорлупа яиц.
Эти предметы могут быть незаметными или обычными, что не каждый даже может подумать, что это черная магия. Подклады могут делать на рабочее место либо в жилье, либо у дома.
Часто недоброжелатели берут деньги в долг и совершают с ними обряд черной магии. Также никогда не занимайте деньги после заката.
Одним из признаков порчи является ваше понимание безысходности, что исправить ничего нельзя. Вы будете просто терять деньги и выйдете из энергетического потока. Из-за постоянных непредвиденных расходов вы не можете увеличить свой доход и выбраться из долговой ямы.
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Как предотвратить порчу на деньги
Чтобы вас не сглазили или не навели "порчу на бедность", соблюдайте несколько правил:
1. Никогда не нужно поднимать деньги на улице, особенно на перекрестке.
2. Поставьте защиту на то, чтобы деньги шли в руки, а не тратились. Для этого пригодится обычная молитва о изобилии ангелу-хранителю, которую нужно произнести в храме или дома. Читайте четко и искренне верьте, что это поможет победить недоброжелателей.
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