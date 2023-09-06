Как в кофейне: Бариста раскрыл секреты, как сварить вкусный кофе в домашних условиях

Больше нет смысла тратить большую сумму денег на популярный напиток и финансировать кофейни. Приготовление вкусного кофе в домашних условиях не требует высшего образования или волшебных знаний.

На сайте Meta собрали полезные советы, которые помогут вам приготовить идеальный кофе на утро. Она может смаковать даже лучше, чем у профессиональных баристов в кафе.

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Но перед тем, как начать, важно помнить, что вкус и запах обеспечат только свеже молотые зерна кофе. Суть заключается в том, что молотый продукт со временем теряет свой аромат во время дегазации, поэтому кофе рекомендуется молить непосредственно перед приготовлением.

Одной из ключевых составляющих успешной заварки кофе является качество кофемолки. Размер молотых частиц определяет, насколько быстро ароматы выделяются из зерен: мелкие частицы вытягиваются быстрее больших.

Для создания непревзойденного вкуса молотые частицы должны быть примерно одинакового размера, чтобы они заваривались равномерно и придавали напитку насыщенный вкус и яркий аромат.

Также важно качество воды. Если вода имеет неприятный вкус или странный запах, это повлияет на вкус кофе. Использование очищенной воды является основным правилом для приготовления вкусного кофе.

Чтобы заварить идеальный кофе дома, вода должна иметь оптимальную температуру от 90 до 96 градусов по Цельсию. Если вам нравится кофе с кислинкой, заваривайте его водой, подогретой до 90 градусов. Если вы понравитесь худшему вкусу, тогда температура воды должна быть выше 96 градусов.

Если вы используете френч-пресс для приготовления кофе, оцените этот простой инструмент. Он состоит из сосуда и пресса, отделяющего воду от кофейных зерен, чтобы избавить напиток примесей. С этим устройством можно готовить не только кофе, но и чаи.

Для приготовления кофе во френч-прессе сначала вскипятите воду в чайнике. Свеже молотые зерна кофе должны быть примерно одинакового размера, и их количество определяется вашими вкусовыми предпочтениями. Положите кофе во френч-пресс, залейте крутым кипятком и дайте ему завариваться в течение 3-4 минут, после чего медленно опустите пресс.

Напомним, что специалисты из области сна утверждают, что привычка пить кофе сразу после пробуждения может оказаться менее полезной, чем вы думаете.

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