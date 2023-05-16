Как в ресторане: секрет приготовления пышного омлета

Омлет – самое легкое и быстрое блюдо, которое обычно готовят на завтрак. Его запекают в духовке и жарят на сковороде. К омлету можно добавлять разные овощи и творог. Есть два правила в приготовлении омлета: выливать на горячую сковороду и использовать свежие яйца.

Также, для пышности омлета к яйцам можно добавить муку или манную кашу.

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Омлет классический

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки молока;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Все компоненты смешайте и обжарьте на сковороде с маслом.

Омлет без молока

На каждое яйцо возьмите 5 г масла и соль по вкусу. Для приготовления омлета вам понадобится миксер.

Белки отделите от желтков и взбейте до пиков. Желтки взбейте и обжарьте на масле. Сверху распределите взбитые белки и жарьте еще 7 минут под крышкой.

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