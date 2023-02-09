Как в Украине изменились цены на соль сахар и муку в феврале 2023

В феврале по сравнению с январем в Украине выросли цены на муку, но снизилась цена на сахар. Стоимость соли осталась на прежнем уровне. Об этом говорят данные мониторинга цен от Минфина.

Читайте также: Что будет с ценами на коммуналку в 2023 году

Цены на соль

Соль в Украине достигла оптимальной ценовой отметки 32,55 грн/кг. Эта средняя цена содержится с ноября 2022 года. В супермаркетах стоимость соли отличается: от 27,50 грн/кг и до 37,60 грн/кг.

Цены на соль

Цены на морскую соль

Читайте также: Новая почта изменила цены на свои услуги

Цены на сахар

Снижение средней цены сахара фиксируется уже шестой месяц. В сентябре 2022 года килограмм сахара стоил 34,60 грн. В январе средняя стоимость сахара составила 33,86 грн/кг, а в феврале 2023 его цена – 33,67 грн.

Цены на сахар

Цены на кристаллический сахар

Цены на муку

Цены на муку продолжают расти. В сравнении с январем цена 21,45 грн. в феврале выросла до 22,20 грн/кг. При этом в феврале 2022 года килограмм муки стоил в среднем 22,50 грн.

Цены на муку

Цены на муку в феврале

Напомним, ранее мы писали о том, как изменились цены на продукты согласно "индексу борща" – главного украинского блюда с начала войны. А до этого о том, какие продукты подорожали больше всего за время войны в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!