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Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт быстрого ужина за 15 минут

Игорь Романько

Как вкусно и быстро приготовить куриную грудку

Каждый любитель кулинарии иногда находится в ситуации, когда нужно быстро и бюджетно приготовить вкусное блюдо для семьи. Если у вас в холодильнике только куриная грудка, то этот рецепт создан именно для вас.

С помощью рецепта с сайта "Бабушкиных рецептов" вы сможете приготовить жареную куриную грудку, используя всего лишь несколько простых специй. И вы можете быть уверены, что такое блюдо понравится всем без исключения.

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Ингредиенты:

  • 3 штук куриной грудки;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 60 граммов муки;
  • Сливочное масло для жарки + масло при необходимости;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 0,5 столовой ложки яблочного уксуса;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 90 граммов меда;
  • 1 пучок зеленого лука.

Способ приготовления:

  1. Куриные грудки тщательно моем и делаем несколько глубоких надрезов на поверхности каждой из них. Посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.
  2. Большую сковороду разогреваем и добавляем сливочное масло. Чеснок моем, мелко шинкуем и добавляем в сковороду.
  3. Каждый комок обваливаем в муке и обжариваем на среднем огне. Во время жарки переворачиваем несколько раз, чтобы блюдо стало золотистым.
  4. Между куриными грудками располагаем нарезанный чеснок и поджариваем его немного. Затем добавляем мед, соевый соус и яблочный уксус. Смешиваем и доводим смесь до кипения, варим еще 2-3 минуты до загустения соуса.
  5. При подаче посыпаем блюдо мелко нарезанным зеленым луком.

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