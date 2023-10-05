Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт быстрого ужина за 15 минут

Каждый любитель кулинарии иногда находится в ситуации, когда нужно быстро и бюджетно приготовить вкусное блюдо для семьи. Если у вас в холодильнике только куриная грудка, то этот рецепт создан именно для вас.

С помощью рецепта с сайта "Бабушкиных рецептов" вы сможете приготовить жареную куриную грудку, используя всего лишь несколько простых специй. И вы можете быть уверены, что такое блюдо понравится всем без исключения.

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Ингредиенты:

3 штук куриной грудки;

0,5 чайной ложки соли;

60 граммов муки;

Сливочное масло для жарки + масло при необходимости;

4 зубчика чеснока;

0,5 столовой ложки яблочного уксуса;

1 столовая ложка соевого соуса;

90 граммов меда;

1 пучок зеленого лука.

Способ приготовления:

Куриные грудки тщательно моем и делаем несколько глубоких надрезов на поверхности каждой из них. Посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу. Большую сковороду разогреваем и добавляем сливочное масло. Чеснок моем, мелко шинкуем и добавляем в сковороду. Каждый комок обваливаем в муке и обжариваем на среднем огне. Во время жарки переворачиваем несколько раз, чтобы блюдо стало золотистым. Между куриными грудками располагаем нарезанный чеснок и поджариваем его немного. Затем добавляем мед, соевый соус и яблочный уксус. Смешиваем и доводим смесь до кипения, варим еще 2-3 минуты до загустения соуса. При подаче посыпаем блюдо мелко нарезанным зеленым луком.

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