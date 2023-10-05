Як смачно приготувати куряче філе: рецепт швидкої вечері за 15 хвилин
Кожен любитель кулінарії іноді знаходиться в ситуації, коли необхідно швидко та бюджетно приготувати смачну страву для родини. Якщо у вас в холодильнику лише куряча грудка, то цей рецепт створений саме для вас.
За допомогою рецепту з сайту "Бабусиних рецептів" ви зможете приготувати смажену курячу грудку, використовуючи всього лише кілька простих спецій. І ви можете бути впевнені, що така страва точно сподобається всім без виключення.
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Інгредієнти:
- 3 штук курячої грудки;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 60 грамів борошна;
- Вершкове масло для смаження + олія за необхідності;
- 4 зубчики часнику;
- 0,5 столової ложки яблучного оцту;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 90 грамів меду;
- 1 пучок зеленої цибулі.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки ретельно миємо і робимо кілька глибоких надрізів на поверхні кожної з них. Посипаємо сіллю та чорним меленим перцем за смаком.
- Велику сковороду розігріваємо та додаємо вершкове масло. Часник миємо, дрібно шаткуємо і додаємо в сковороду.
- Кожну грудку обваляємо в борошні і обсмажуємо на середньому вогні. Під час смаження перевертаємо кілька разів, щоб страва стала золотистою.
- Між курячими грудками розташовуємо нарізаний часник і підсмажуємо його трохи. Потім додаємо мед, соєвий соус та яблучний оцет. Змішуємо і доводимо суміш до кипіння, варимо ще 2-3 хвилини до загусання соусу.
- Під час подачі посипаємо страву дрібно нарізаною зеленою цибулею.
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