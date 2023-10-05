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Общество

Как восстановить пенсионное удостоверение во время войны: объяснение Минсоцполитики

Игорь Романько

Как восстановить пенсионное удостоверение

Для возобновления утраченного пенсионного удостоверения в Украине необходимо выполнить несколько шагов. Пенсионное удостоверение является важным документом для пенсионеров, информация о которых хранится в этом документе.

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Если пенсионер потерял или повредил пенсионное удостоверение, ему нужно получить новый документ, пишет Минсоцполитики. Ниже приведена инструкция, как это сделать.

  1. Обращение в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины (ПФУ):
    • Посетите сервисный центр ПФУ в вашем регионе.
    • Предъявите паспорт и заполните соответствующее заявление, приложив фотографию.
  2. С помощью личного кабинета на веб-портале электронных услуг ПФУ:
    • Найдите раздел "О пенсионном обеспечении" и заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
  3. Используя мобильное приложение "Пенсионный фонд":
    • Выберите вкладку "В ПФУ", далее раздел "Коммуникации в ПФУ" и "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы ПФУ вам понадобится сканированная копия документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.

Важно отметить, что пенсионное удостоверение будет выдано в сервисном центре Пенсионного фонда, который вы выберете в своем заявлении.

Также следует помнить, что электронное отображение пенсионного удостоверения доступно в мобильном приложении "Действие" и генерируется после изготовления пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное пенсионное удостоверение.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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