Как восстановить пенсионное удостоверение во время войны: объяснение Минсоцполитики

Для возобновления утраченного пенсионного удостоверения в Украине необходимо выполнить несколько шагов. Пенсионное удостоверение является важным документом для пенсионеров, информация о которых хранится в этом документе.

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Если пенсионер потерял или повредил пенсионное удостоверение, ему нужно получить новый документ, пишет Минсоцполитики. Ниже приведена инструкция, как это сделать.

Обращение в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины (ПФУ): Посетите сервисный центр ПФУ в вашем регионе.

Предъявите паспорт и заполните соответствующее заявление, приложив фотографию. С помощью личного кабинета на веб-портале электронных услуг ПФУ: Найдите раздел "О пенсионном обеспечении" и заявление на изготовление пенсионного удостоверения. Используя мобильное приложение "Пенсионный фонд": Выберите вкладку "В ПФУ", далее раздел "Коммуникации в ПФУ" и "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы ПФУ вам понадобится сканированная копия документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.

Важно отметить, что пенсионное удостоверение будет выдано в сервисном центре Пенсионного фонда, который вы выберете в своем заявлении.

Также следует помнить, что электронное отображение пенсионного удостоверения доступно в мобильном приложении "Действие" и генерируется после изготовления пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное пенсионное удостоверение.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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