Як відновити пенсійне посвідчення під час війни: пояснення Мінсоцполітики

Для відновлення втраченого пенсійного посвідчення в Україні необхідно виконати кілька кроків. Пенсійне посвідчення є важливим документом для пенсіонерів, інформація про яких зберігається в цьому документі.

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Якщо пенсіонер втратив або пошкодив своє пенсійне посвідчення, йому потрібно отримати новий документ, пише Мінсоцполітики. Нижче наведено інструкцію, як це зробити.

Звернення до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ): Особисто відвідайте сервісний центр ПФУ у вашому регіоні.

Пред'явіть паспорт і заповніть відповідну заяву, приклавши фотокартку. За допомогою особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг ПФУ: Знайдіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. Використовуючи мобільний додаток "Пенсійний фонд": Оберіть вкладку "До ПФУ", далі розділ "Комунікації до ПФУ" та "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Для подачі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні сервіси ПФУ вам знадобиться сканована копія таких документів: паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підпису та фотографії.

Важливо зауважити, що пенсійне посвідчення буде видано у сервісному центрі Пенсійного фонду, який ви виберете в своїй заяві.

Також слід пам'ятати, що електронне відображення пенсійного посвідчення доступне в мобільному додатку "Дія" і генерується після виготовлення пенсійного посвідчення. Воно має таку саму юридичну силу, як і звичайне пенсійне посвідчення.

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