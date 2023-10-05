Как восстановить пенсионное удостоверение во время войны: объяснение Минсоцполитики
Для возобновления утраченного пенсионного удостоверения в Украине необходимо выполнить несколько шагов. Пенсионное удостоверение является важным документом для пенсионеров, информация о которых хранится в этом документе.
Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии
Если пенсионер потерял или повредил пенсионное удостоверение, ему нужно получить новый документ, пишет Минсоцполитики. Ниже приведена инструкция, как это сделать.
- Обращение в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины (ПФУ):
- Посетите сервисный центр ПФУ в вашем регионе.
- Предъявите паспорт и заполните соответствующее заявление, приложив фотографию.
- С помощью личного кабинета на веб-портале электронных услуг ПФУ:
- Найдите раздел "О пенсионном обеспечении" и заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
- Используя мобильное приложение "Пенсионный фонд":
- Выберите вкладку "В ПФУ", далее раздел "Коммуникации в ПФУ" и "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы ПФУ вам понадобится сканированная копия документов: паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.
Важно отметить, что пенсионное удостоверение будет выдано в сервисном центре Пенсионного фонда, который вы выберете в своем заявлении.
Также следует помнить, что электронное отображение пенсионного удостоверения доступно в мобильном приложении "Действие" и генерируется после изготовления пенсионного удостоверения. Оно имеет такую же юридическую силу, как и обычное пенсионное удостоверение.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!