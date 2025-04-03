Как восстановить утраченный военный билет: объяснение Минюста

Военный билет может быть как электронным, так и бумажным, однако бумажный документ остается обязательным для выполнения ряда процедур. В частности без него невозможно обновить учетные данные или сняться с военного учета.

Каждый военнослужащий, военнообязанный, резервист или призывник должен тщательно следить за состоянием своего военно-учетного документа, своевременно обновлять данные и соблюдать требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Утрата военного билета: ответственность и штрафы

Утрата или повреждение военного билета считается административным правонарушением в соответствии со статьей 211 КУоАП. За это предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения или во время военного положения штраф увеличивается до 850–1700 гривен.

Несмотря на риск потери или порчи военного билета, следует помнить о возможности его восстановления.

Как восстановить военный билет: пошаговая инструкция Для военнообязанных, призывников или резервистов:

Подайте заявление руководителю районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), указав обстоятельства утраты. Отправьте следующие документы: Паспорт.

Цветное матовое фото 3×4 см.

Остатки поврежденного документа (если есть).

Решение о повторной выдаче военного билета принимает руководитель ТЦК и СП.

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Для военнослужащих:

Подайте рапорт командиру части с объяснением причин утраты билета. После рассмотрения рапорта и служебного расследования предоставьте следующие документы: Рапорт о причинах потери военного билета.

Паспорт.

Матовое фото 3х4 см без уголка.

Остатки поврежденного документа (если есть).

Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если билет потерян).

Сроки замены военного билета

Новый документ должен быть издан в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в районном (городском) ТЦК и СП или его отделе.

Советы по избежанию проблем с военным билетом

Своевременное обращение в соответствующие органы и предоставление необходимых документов позволяют быстро получить новый военный билет и избежать правовых последствий. Поэтому соблюдайте установленный порядок, чтобы сохранить свой правовой статус.

Напомним, в Резерв+ можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета.

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