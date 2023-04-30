Как выбрать детскую обувь правильного размера без присутствия малышей (видео)

Мама-блогер опубликовала видео на своей странице в TikTok, где демонстрирует лайфхак, помогающий родителям покупать обувь для своих детей без их присутствия во время примерки. Этот видео-лайфхак полезен для тех, кто отвечает за обувь своего ребенка, но не хочет брать малыша с собой в магазин.

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В видео мама-блогер показывает, как она измеряет стопу своей дочери и как пользуется полученной информацией, чтобы купить обувь по нужному размеру. Она объясняет, что этот лайфхак особенно полезен для детей, быстро устающих в магазинах.

Для начала она рекомендует измерить размер стопы ребенка. Для этого нужно отметить самый большой отрезок, обрисовав ногу на листе бумаги. После этого нужно взять шпажку и отрезать ее по размеру стопы. Эту шпажку следует взять с собой в магазин и выбирать обувь в соответствии с размером ноги.

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