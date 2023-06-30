Как выбрать хороший матрас: четыре основных критерия

Как выбрать матрас - каким должен быть матрас и как за ним ухаживать

Выбирать постоянное белье и все элементы для спания следует с особым усердием. Ведь от этого зависит ваше общее самочувствие и состояние.

Ключевым элементом остается матрас. Его качество и форма, безусловно, определяют качество сна. Издание Sante Plus дало несколько советов и критериев, которые следует придерживаться, чтобы добиться успеха в этой важной инвестиции для спокойных ночей.

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1. Жесткость матраса. Жесткость является ключевым критерием, который следует учитывать при покупке хорошего матраса. Это тот момент, который прямо определяет комфорт, который человек ощущает, лежа на поверхности матраса.

Различные бренды на рынке обычно предлагают разной степени жесткости – от мягкого до жесткого уровня, при этом средний уровень считается наиболее оптимальным.

Выбор правильного уровня жесткости – это способ избежать, например, болей в спине и гарантировать правильное положение позвоночника в течение ночи. Хороший матрас никогда не должен быть слишком жестким, так как может появиться боль в спине.

2. Учет спального положения спящего. Важно учитывать свои повадки и позы, которые вы принимаете во время сна для разумного выбора хорошего матраса.

Матрасы высокого качества предназначены для адаптации ко всему сну. Если вы выберете матрас среднего качества, обязательно проведите несколько тестов, чтобы убедиться, что правильное положение позвоночника гарантировано.

По словам производителей, некоторые части тела спящего действительно будут поддерживаться больше других. На этот критерий обязательно следует обращать внимание при покупке.

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3. Уход за матрасом. Некоторые продукты проходят антибактериальную обработку, чтобы свести к минимуму аллергию. При покупке также необходимо отдавать предпочтение моделям, чехол которых легко снимается для быстрой стирки.

4. Спальный размер и независимость. Минимальный размер матраса должен быть определен с учетом роста человека. Желательно выбрать достаточную длину, то есть примерно на 15 см больше вашего роста.

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