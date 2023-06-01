Как выбрать трикотаж, на котором не появятся катышки: действенные методы

Очень часто бывает так, что новая вещь очень скоро покрывается колтунами. Это свидетельствует о плохом качестве ткани. Обидно, но на ее качество, к сожалению, не влияет ни бренд, ни стоимость.

Как проверить качество ткани

Можно сразу в магазине проверить качеством ткани, из которой сшита вещь. Для этого сложите ткань вдвое и потрите два куска друг о друга в течение 10-15 секунд. Делайте это на внутренней стороне одежды.

Признаки качественного трикотажа

Выбирая ткань, рекомендуется:

обратить внимание на растяжку и качество драпировки;

плотно сжать рукой, чтобы увидеть как сминается;

проверить прочность и плотность материала;

выбирать ткань в которой нет большого количества искусственных нитей;

для детской одежды не покупать трикотаж с добавлением синтетики более 10%;

трикотажный материал из натуральных нитей должен быть приятным на ощупь, не придираться;

качественная ткань не электризуется.

Причина образования колтуна

Если ткань состоит из рыхлых или слабо крученых волокон, то при эксплуатации они легко разрушаются и закручиваются в глоточке.

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Катышки не образуются на хлопке, льне, шелковой ткани. На шерсти могут появиться после начала ношения, но быстро исчезают.

Как убрать глотки из одежды

Не носите ежедневно изделия из шерсти или трикотажа, это приводит к образованию катышков.

Быстро их убрать можно с помощью специальной машинки от катышков. Не используйте для их срезания бритву – на ткани может образоваться дыра.

Напомним, мы уже писали, зачем крахмалить постель.

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