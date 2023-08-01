Как выдавить соус из пакетика до последней капли: удобный и экономный видеолайфхак

Многие люди неправильно используют пакетики с соусом из фольги, но есть простой лайфхак, позволяющий с легкостью достать все ценное блюдо без разбрызгивания и грязных пальцев.

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Блогер Андре из TikTok поделился простым методом, который помогает полностью извлечь содержимое пакетика с томатной пастой без особого труда. Чтобы сделать это, нужно разрезать верхнюю часть пакета, положить его на край кастрюли или сковороды и накрыть крышкой, чтобы пакет остался внутри.

Затем, удерживая крышку, медленно вытаскивайте пакет из кастрюли, создавая давление, которое помогает вытащить все содержимое пакета прямо в кастрюлю или сковороду без грязных рук.

Такой же метод можно применять, если вы хотите выпустить содержимое пакетика в соусницу. Просто используйте небольшую крышку или блюдце, чтобы создать давление и выдавить соус в контейнер.

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