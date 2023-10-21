Как вырастить лимоны из косточки в горшке дома: пошаговая инструкция

Лимоны не только являются источником витаминов, но могут помочь очистить воздух. Лимонные деревья выделяют фитонциды, обладающие антисептическими свойствами.

Следовательно, это растение может помочь избавиться от вредных микроорганизмов в окружающей среде, таких как бактерии и вирусы. Как вырастить лимонное дерево в горшке, рассказали эксперты Sante Plus.

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Необходимые ингредиенты:

1 лимон,

любой органический грунт,

контейнер или горшок,

окружающая среда с большим количеством солнечного света.

Пошаговая инструкция по выращиванию лимонного дерева:

1. Поместите грунт в горшок и добавьте немного воды, чтобы увлажнить его.

2. Разрежьте лимон и выберите косточку лучшей формы. Не сушите его, влажность всегда может помочь. Сделайте небольшую ямку в земле и поместите семена.

3. Засыпьте грунтом и полейте водой.

4. Накройте полиэтилен горшок, чтобы удерживать влагу, затем поставьте его в солнечное место.

5. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного полива: это может привести к загниванию семян. Следите за горшком и как только лимонное дерево начнет расти, снимите пластик. Обычно это должно произойти в течение недели или двух.

6. Поставьте горшок на солнце. Помните, что вашему лимонному дереву нужно восемь часов света в день, а почва вокруг него должна быть постоянно влажной.

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