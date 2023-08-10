Как высаживать редиску в августе, чтобы собрать урожай: советы огородников

Редис является быстрорастущим овощем, который плодоносит в течение всего вегетационного периода. По информации от Pixel inform, в августе можно совершить посадку редиса как на зимнее хранение, так и для осеннего употребления.

В зависимости от цели и вида редиса, следует корректировать время посадки. Для зимнего выращивания рекомендуются морозостойкие сорта, хорошо переносят низкие температуры и не треснут. Посадку таких сортов можно осуществить в августе, углубляя на 2-3 см и оставляя 5-6 см между растениями и 15-20 см между грядками.

Для достижения успеха в зимнем выращивании редиса важно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от ветра, на плодородной почве. Регулярный умеренный полив способствует правильному развитию корнеплодов. Перед наступлением морозов рекомендуется укрывать редиску соломой или другим материалом.

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Если ваша цель – получение редиса для осеннего употребления, выберите ранние и теплолюбивые сорта, которые могут дать урожай в течение 20-30 дней. В августе их можно сажать на глубину 1-2 см, оставляя 3-4 см между растениями и 10-15 см между рядками.

Для обеспечения успешного роста выберите тенистое или полутенистое место, где почва тщательно увлажнена и подкормлена. Частые и обильные поливы помогут избежать горечи и жесткости корнеплодов.

Важно выбирать правильные места, глубину и время посадки, а также заботиться о соответствующем поливе и уходе, чтобы получить желаемый урожай.

Напомним, мы уже писали, как получить хороший урожай редиса.

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