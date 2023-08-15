Как за несколько секунд наточить ножницы: самый простой лайфхак

Если ножницы начали плохо резать, наточить их можно в считанные секунды. Для этого нужно пользоваться алюминиевой фольгой.

Нужно просто сложить лист алюминиевой фольги втрое и несколько раз надрезать его ножницами, чтобы заточить их. Чем толще лезвие ножниц, тем больше движений нужно будет сделать.

Читайте также: Каким точилкой нельзя пользоваться и что делать, чтобы ножи всегда были острыми

Канцелярские ножницы заточатся, если вы сделаете 10-15 надрезов на фольге, кухонные – до 30 раз. Маникюрными ножницами достаточно нарезать фольгу до 10 раз.

Как сообщает Sante, фольга поможет заточить ножницы на непродолжительный срок, однако ножницы будут острыми в нужное время. А если фольги у вас дома нет, можно воспользоваться блестящей оберткой шоколадок или конфет.

Такую же функцию дает и металлическая кухонная губка. Нужно взять ножницы и нарезать ими металлические кухонные принадлежности.

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!