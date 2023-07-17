Как законсервировать кабачки по-корейски с морковью на зиму: простой рецепт
Рецепт кабачков по-корейски с морковью на зиму
Кабачки можно закрыть на зиму не только в классических соусах или с добавлением моркови, но и по-корейски. Этот рецепт гарантирует невероятный вкус и аромат. Давайте поподробнее разберемся, как приготовить эту замечательную заготовку.
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Ингредиенты:
- 3 кг кабачков;
- 0,5 кг моркови;
- 0,5 кг лука;
- 3-5 штук красного сладкого перца;
- 1 головка чеснока;
- 1 пачка приправы для корейской моркови (30 г);
- 1 стакан уксуса 9% (250 мл);
- 2/3 стакана подсолнечного масла (250 мл);
- 1 стакан сахара (250 мл);
- 2 столовые ложки соли;
- Пучок укропа.
Приготовление:
- Очистите кабачки и морковь от кожуры и натрите на крупной терке. Нарежьте лук кубиками и добавьте его в другие ингредиенты. Также добавьте раздавленный чеснок, нарезанный перец и укроп. Всё хорошо перемешайте в глубокой емкости;
- Перейдите к мариновке. Добавьте приправу для корейской моркови, сахара, соли, подсолнечного масла и уксуса к овощам. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставьте компоненты настояться в маринаде в течение 2-2,5 часов. За это время овощи выделят сок благодаря соли и уксусу;
- Разложите кабачки по-корейски в банки. Тару предварительно не следует стерилизовать, поскольку она простерилизуется во время консервации;
- На дно глубокой кастрюли положите ткань, разместите банки с наполненными кабачками и закройте крышками. Залейте их водой так, чтобы уровень был чуть-чуть выше, чем наполовину банок. После закипания готовьте консервацию еще 40 минут;
- Выньте банки из кастрюли и закрутите крышки. Затем переверните заготовки вверх дном и накройте плотной тканью. На следующий день консервацию можно поместить на хранение.
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