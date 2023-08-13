Как закрыть на зиму салат с рисом "Завтрак туриста": простой и проверенный рецепт
Летом, когда вдохновенно готовят заготовки на зиму, консервация становится настоящим ритуалом. Некоторым хозяйкам это не просто обязанность, но и собственный вид хобби, позволяющий отвлечься от тревожных новостей и депрессивных мыслей.
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Особенно важно это в периоды тяжелых событий, например во время войны. И если ваша кухня уже заполнена баночками со вкусными огурцами, перцем и шампиньонами, то почему бы не открыть новый рецепт? Подразумеваем аппетитный рисовый салат "Завтрак туриста", рецептом которого поделились в издании theLime.
Рецепт консервации "Завтрак туриста" на 13-14 банок объемом 0,5 литра.
Ингредиенты:
- Лук – 1 кг
- Морковь – 1 кг
- Болгарский перец – 1 кг
- Помидор – 3 кг
- Круглозернистый рис – 420 г
- Сахар – 180-200 г
- Соль – 3 столовые ложки
- Уксус 9% – 100 г
- Растительное масло – 700 г
- Молотая паприка – 1,5 чайной ложки
Приготовление:
- Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на растительном масле в течение 10 минут.
- Морковь очистите и натрите на среднем терке. Добавьте его к обжаренному луку на сковороде и тушите на среднем огне в течение 10 минут.
- Переложите обжаренные овощи в большую кастрюлю. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец. Потушите вместе еще 10 минут.
- Сполосните помидоры, нарежьте их полукольцами и добавьте в кастрюлю с остальными овощами.
- Промойте рис в нескольких водах, отварите до полуготовности (примерно 7 минут после закипания), затем откиньте на дуршлаг и промойте проточной водой. Добавьте рис к овощам, также добавьте соль, молотую паприку и перец.
- Готовьте на слабом огне, помешивая примерно 30 минут. Через 5 минут до окончания варки добавьте уксус.
- Подготовьте банки для консервации: промойте и стерилизуйте в духовке при температуре 110°C в течение 5 минут. Крышки кипятите в кастрюле с водой в течение 5 минут.
- Наполните банки салатом, закройте крышками и обрабатывайте: разместите банки в большой кастрюле на полотенце, залейте водой, чтобы она подогревала их плечики, и стерилизуйте примерно 40 минут после закипания.
- Герметически закройте банки, переверните их дном вверх и оставьте до охлаждения.
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