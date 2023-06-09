Как закрыть острые помидоры с соусом чили: секреты консервации
Консервированные помидоры – одна из популярных закусок на украинском столе. Томаты из банки могут даже быть самостоятельным блюдом.
Опытные хозяйки имеют секреты консервации особо острых помидоров. UAportal подготовил рецепт закрутки с соусом чили.
Для приготовления консервации понадобятся:
- помидоры – полтора килограмма;
- сахар – пол килограмма;
- вода – 2 литра;
- кетчуп чили 500 г;
- уксус – 300 г;
- соль – 120 г;
- чеснок – 4 зубчика;
- укропная зелень – 30-40 грамм.
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Помидоры следует тщательно промыть в холодной воде. После этого помидоры следует наколоть вилкой со стороны расположения плодоножек, чтобы плоды не трескались в процессе консервирования.
Тем временем чеснок нужно очистить от шелухи, ополоснуть в холодной воде. Зелень также нужно промыть, дать высохнуть и мелко порубить.
В предварительно приготовленной кастрюле необходимо соединить кетчуп чили, сахар, соль и уксус и добавить воды. Получившуюся смесь следует довести до кипения.
В чистые и сухие банки уложить помидоры, чеснок и зелень укропа. Залить кипящим раствором для консервирования, накрыть крышками и простерилизовать 15 минут.
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