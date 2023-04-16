Как замазать трещины и сколы на пластиковых поверхностях: лайфхак с яйцом

"Суперклей" – универсальный клей на основе цианоакрилата, широко используемый для решения мелких проблем. Он может быть использован для склеивания разломанных или поврежденных предметов. Однако, вы могли не знать, что "суперклей" также может использоваться для восстановления глубоких трещин на пластиковых поверхностях и ремонта небольших сколов. Если эта информация нова для вас, то этот материал будет интересен.

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"Суперклей" затвердеет быстрее и имеет большую крепкость, если использовать его вместе с содой. Если в соде нет, то ее можно заменить яичной скорлупой. Если вы решили использовать скорлупу, перед ее применением нужно немного высушить и измельчить в порошок. Для этого можно использовать кофемолку или ступку.

Чтобы исправить сколы и трещины, сначала необходимо нанести клей на самую трещину, а затем оклеить место сколы лентой.

После этого клей нужно нанести на место скола, присыпать яичным порошком и повторить эту процедуру снова. Материал быстро затвердеет, образуя крепкую поверхность.

После этого остается взять шкурку абразивной бумаги и тщательно отшлифовать поверхность, чтобы она была ровной. Таким образом, с помощью простых инструментов можно получить крепкое соединение.

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