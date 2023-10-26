Как заменить русскую фразу "не смотря на..." хорошим украинским аналогом

Как перевести не смотря на на украинский язык

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко во время своего урока объяснил распространенные суржиковые слова и предложил адекватные альтернативы для улучшения речи.

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В эфире "Завтрак с 1+1" он подчеркнул, что некоторые выражения, которые мы часто употребляем, могут быть неуместны и указал на следующие примеры. Такие исправления будут способствовать совершенствованию речи и помогут избежать суржика.

Одно из распространенных суржиковых выражений – "получається." Авраменко порекомендовал избегать этого слова и использовать более правильный вариант – "виходить"

Еще одним выражением, которое нужно избегать, является "канєшно" По словам языковеда, лучше употреблять более корректные выражения, такие как "звичайно" или "звісно"

Александр Авраменко также отметил, что слово "дєвочки" следует заменить на "дывчата" для использования правильного украинского выражения.

Еще одной важной поправкой является выражение "не дивлячись на мову". Когда мы не принимаем что-либо во внимание, следует пользоваться выражениями "не зважаючи на" або "попри". Выражение "не дивлячись" употребляется в том случае, когда мы не устремляем свой взгляд на что-то, например: "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор" объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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