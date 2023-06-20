Как занять ребенка и отдохнуть самому: креативный лайфхак для родителей

Как занять ребенка, чтобы он делал массаж, играя машинками на футболке с нарисованными дорогами

Иногда родителям очень трудно найти время для отдыха, поскольку уход за детьми требует больших усилий. Но одна сообразительная мама придумала новый и креативный способ совместить время игры с детьми и время отдыха. Она использовала футболку, фломастеры и любимые автомобильные игрушки своего ребенка.

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Эта мама, Неха Гандеша, называющая себя "королевой закусок", опубликовала в Instagram удобное видео, где показывает родителям, как получить массаж.

"Надо массаж? Не ищите дальше! Нарисуйте дороги на старой футболке и позвольте детям использовать вашу спину как автостраду... это невероятное ощущение! Дети будут развлекаться, а вы сможете насладиться массажем. Попробуйте!" – в шутку подписала видео блоггерша.

В видео объясняет, как нарисовать дороги на белой футболке с помощью маркера и линейки. Неха рекомендует родителям позволить детям использовать их спины как дорогу, что принесет множество радости детям, а родителям – отличный массаж.

"Просто небольшое примечание: Hot Wheels чувствует себя отлично", – пошутила она, также поделившись, что грузовики-монстры тоже отлично подходят.

Родители в комментариях выражают свою похвалу за этот трюк, называя его "классным хаком" и "гениальным". Они выражают желание попробовать его со своими детьми. Такой подход не только развлекает детей, но и помогает родителям найти немного времени для отдыха.

Напомним, что большинство из нас, когда моет голову, массирует кожу и корни волос вместе с шампунем. Выяснилось, что это грубая ошибка. Известный парикмахер из Лондона Джейсон Кольер объяснил, как правильно мыть голову.

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