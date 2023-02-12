Как защитить боковые зеркала авто от замерзания: полезный лайфхак

Что делать, чтобы боковые зеркала авто не замерзали и не покрывались льдом

Не во всех автомобилях предусмотрена функция обогрева зеркал. Поэтому многие водители сталкиваются с проблемой обледенения боковых зеркал зимой. За ночь они могут укрыться льдом, а отчистить лед будет непросто.

Управлять автомобилем в таких условиях достаточно опасно, ведь водитель не сможет полноценно оценить дорожную ситуацию. Но есть одна простая хитрость, позволяющая предотвратить замерзание боковых зеркал.

Читайте также: 11 полезных гаджетов для водителей

Каждый раз перед тем, как оставить автомобиль на ночь на улице, одевайте целлофановый пакет на наружные зеркала заднего вида. Чтобы он не взлетел, его следует закрепить, например нитью или резинкой. Можно приобрести специальный чехол для боковых зеркал.

На зеркалах появится защитная "оболочка", благодаря которой поверхность не покроется льдом и с зеркалом ничего не произойдет в любых погодных условиях, как сильные морозы, снегопад, ледяной дождь и температурные перепады.

Маленький совет для эстетов: выбирать чехол или пакет нужно обращая внимание на его цвет. Он не должен сильно выделяться, поэтому лучше подобрать цвет в тон лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы пакет другого цвета не сильно бросался в глаза.

Раньше мы писали о том, почему водительское кресло следует опускать как можно ниже, а также как справиться с состоянием, когда в автомобиле качает и тошнит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!