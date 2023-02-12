Як захистити бокові дзеркала авто від замерзання: корисний лайфхак

Не в усіх автомобілях передбачена функція обігріву дзеркал. Тому багато водіїв стикаються з проблемою обмерзання бокових дзеркал взимку. За ніч вони можуть вкритись кригою, а відчистити лід буде непросто.

Керувати автомобілем у таких умовах досить небезпечно, адже водій не зможе повноцінно оцінити дорожню ситуацію. Але є одна проста хитрість, що дозволяє запобігти замерзанню бічних дзеркал.

Читайте також: 11 корисних гаджетів для водіїв

Щоразу перед тим, як залишити автомобіль на ніч на вулиці, одягайте целофановий пакет на зовнішні дзеркала заднього виду. Щоб він не злетів, його слід закріпити, наприклад, ниткою або резинкою. Можна також придбати спеціальний чохол для бокових дзеркал.

Відео дня

На дзеркалах з'явиться захисна "оболонка", завдяки якій поверхня не покриється льодом і з дзеркалом нічого не станеться за будь-яких погодних умов, як сильні морози, снігопад, крижаний дощ та температурні перепади.

Маленька порада для естетів: обирати чохол або пакет потрібно звертаючи увагу на його колір. Він не має сильно виділятись, тому краще підібрати колір в тон лакофарбового покриття автомобіля, щоб пакет іншого кольору не сильно впадав в очі.

Раніше ми писали про те, чому водійське крісло слід опускати якомога нижче, а також як впоратись зі станом, коли в автомобілі захитує та нудить.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!