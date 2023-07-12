Как защитить одежду от моли: 7 эффективных лайфхаков

Моль – неприятные вредители, которые часто заводятся в наших шкафах, повреждая наши вещи. Чтобы избежать этого, существуют несколько эффективных методов борьбы с метелями-молями в шкафу. Ознакомьтесь с советами, которые помогут вам справиться с этим проблемным вопросом.

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Оставляйте дверь шкафа открытой, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. Бабочки-моли преимущественно появляются в теплых и влажных местах, поэтому открытый шкаф обеспечит им менее привлекательную среду; Используйте липкие ловушки, которые доступны и дешевы. Они содержат специальное вещество, на которое бабочки-моли липнут. Разместите такие ловушки в местах, где часто встречаются эти вредители; Используйте кедровое масло, если у вас есть возможность. Смешайте ее с водой, перелейте в распылитель и опрыскивайте места, где заметили моль. Кедровое масло не только отпугивает их, но и имеет приятный аромат; Используйте мандариновые или апельсиновые кожуры. После того как вы съели мандарины или апельсины, подсушите их на солнце и разместите в местах, где часто появляется моль. Таким образом, ваша одежда получит приятный цитрусовый аромат, который не понравится насекомым; Добавляйте несколько капель лавандового масла в воду во время стирки. Также можно распылить раствор на основе лаванды на вещи, которые могут быть повреждены. Лаванда обладает приятным ароматом и отпугивает этих вредителей; Используйте сушеные травы, которые моль не терпит. Например, лавровый лист, гвоздика, розмарин и тимьян. Положите их в тканевую сумку или мешочек и разместите на полке в шкафу. Также можно обработать одежду распылителем с эфирными маслами этих растений; Носите натуральную одежду из хлопка и льна, если это возможно. Бабочки-моли питаются кератином, который встречается в искусственных материалах, таких как полиэстер. Одежда из натуральных тканей менее привлекательна для этих вредителей.

Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.

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