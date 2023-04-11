Как защитить щавель от вредителей на огороде: простые народные методы

Насекомые и гусеницы способны уничтожить до половины урожая щавеля. Если ничего не делать, то вредители способны съесть даже всю вашу посадку этого растения.

Если у вас нет желания использовать химические средства для борьбы с ними, можно воспользоваться экологически чистыми народными лайфхаками, которые эффективно помогают в борьбе с вредителями.

Чтобы получить здоровый и обильный урожай щавеля, существует большое количество доступных ингредиентов. Это и настои, и отвары, и порошки из природных компонентов и домашних средств.

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Например, древесная зола – она эффективна от слизняков и улиток, а еще ее не любят гусеницы, тли, совки и клещики. Ее рассыпают тонким слоем или "пудрят" почву.

Если вредители все же достались листьям перед обработкой, то его опрыскивают раствором с золой – 300 г золы. 10 л воды. Кипятят 10-15 минут, затем процеживают и орошают растение 1 раз в неделю.

Если добавить в зольный настой порошок из ромашки и хозяйственное мыло, то такой раствор не даст насекомым вынюхать, где растет щавель.

А еще щавель можно обработать луковой шелухой – это средство действует против тли, клопов и пыльщиков. 250 г шелухи на 10 л воды и настаивают 2 дня. После процеживания сразу обрабатывают грядки каждые 5 суток в течение месяца.

Чеснок – его запаха боятся многие насекомые, поражающие щавелевые кусты, даже можно отпугнуть злобного вредителя щавеля медведку. Для борьбы с ней в землю зарывают свежие очищенные зубчики чеснока – на расстоянии 5 см вокруг растений.

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Горчичный порошок действен против улиток или улиток. Его насыпают вокруг кустов и в междурядья. Процедуру повторяют через 5 дней. Если использовать горчицу в начале сезона, можно надолго вывести из участка и муравьев.

Также раствором горчичного порошка поливают междурядья и опрыскивают землю вокруг растений и листьев. Усилить действие горчичного порошка можно, добавив настой из соли, мыла и уксуса. Мыло предварительно измельчают или натирают на терке. Кипятят 1 л воды. В кипяток добавляют половину измельченного бруска мыла, настаивают 3 суток, добавляют столовую ложку соли и столовую ложку уксуса.

Марганцовка – для обеззараживания грядки проливают перед посадкой 1% раствором. В целях профилактики можно поливать грядки один раз в месяц.

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