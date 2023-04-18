Как заставить гортензию изменить цвет: народные методы

Гортензия – действительно удивительное растение, которое может менять свой цвет в зависимости от кислотности почвы. При этом на одном кусте цветки могут быть разных цветов.

Например, в более кислой почве цветки гортензии будут синими или голубыми, если земля с нейтральным Ph, то цветы будут белыми или бежевыми. Щелочная почва приведет к окраске гортензии в розовый или сиреневый цвет.

Садоводы говорят, чтобы кусты гортензии были разноцветными, можно изменять кислотность почвы отдельно под каждым кустом.

Читайте также: Роскошное цветение будет радовать глаз: когда и как правильно сажать бархатцы

Для изменения цвета лепестков гортензии можно использовать растворы с кефиром, марганцовкой и уксусом. Если хотите экспериментировать, то важно помнить, что белая древовидная крупнолистая гортензия практически не поддается "окраске". Так что эти лайфхаки на нее не подействуют.

Как покрасить гортензию

Для голубого цвета – увеличьте кислотность почвы. Это может быть раствор уксуса (литр уксуса в два ведра воды), который нужно подливать под куст через каждые два дня. Можно подкормить куст кефиром, разбавленным в воде (1-5). Выкрасить в почти синий цвет можно цветок лимонной кислотой (пакетик растворить в трех литрах воды). Можно использовать удобрение с низким содержанием фосфора и высоким содержанием калия.

Для розового или даже красного цвета выберите для удобрения навоз и настой золы. Еще поможет доломитовая мука, известь или мел. А еще – минеральное удобрение, включающее калий, азот, кальций.

Читайте также: Как часто поливать тюльпаны, чтобы они цвели дольше

Марганцовка выкрасит гортензии в синий. Слабым раствором этого препарата поливают цветы до двух раз в неделю.

Раствор "Железного купороса" (1 ч. л. на 7 л воды) при регулярном поливе даст хороший фиолетовый тон лепесткам соцветий. Под кусты гортензии перед посадкой можно закопать жестяные банки, гвозди, металлическую стружку или даже старые подковы.

Специалисты отмечают, что окрашивание цветов гортензии "народными" методами дает результаты с опозданием, если вы хотите ускорить процесс, то выбирайте специальные удобрения в магазинах.

Предлагаем узнать, как просто оградить помидоры от вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!