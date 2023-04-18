Як змусити гортензію змінити колір: народні методи

Гортензія – насправді дивовижна рослина, яка може міняти свій колір в залежності від кислотності ґрунту. При цьому на одному кущі квіти можуть бути різних кольорів.

Наприклад, у більш кислому ґрунті квітки гортензії будуть синіми чи блакитними, якщо земля з нейтральним Ph, то квіти будуть білими чи бежевими. Лужний грунт призведе до забарвлення гортензії у рожевий або бузковий колір.

Садоводи кажуть, що аби кущі гортензії були різноколірними, можна змінювати кислотність ґрунту окремо під кожним кущем.

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Для зміни кольору пелюсток гортензії можна використати розчини з кефіром, марганцівкою та оцтом. Якщо захочете експериментувати, то важливо пам'ятати, що біла деревоподібна крупнолиста гортензія практично не піддається "фарбуванню". Тож ці лайфхаки на неї не подіють.

Як пофарбувати гортензію

Для блакитного кольору – збільшіть кислотність ґрунту. Це може бути розчин оцту (літр оцту на два відра води), який треба підливати під кущ через кожні два дні. Можна підживити кущ кефіром, розбавленим у воді (1 до 5). Пофарбувати у майже синій колір можна квітку лимонною кислотою (пакетик розчинити у трьох літрах води). Можна використати добриво з низьким вмістом фосфору та високим вмістом калію.

Для рожевого чи навіть червоного кольору оберіть для добрива гній та настій золи. Ще допоможе доломітове борошно, вапно або крейда. А ще – мінеральне добриво, що включає калій, азот, кальцій.

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Марганцівка пофарбує гортензії у синій. Слабеньким розчином цього препарату поливають квіти до двох разів на тиждень.

Розчин "Залізного купоросу" (1 ч. л. на 7 л води) при регулярному поливі дасть гарний фіолетовий тон пелюсткам суцвіть. Під кущі гортензії перед посадкою можна закопати жерстяні банки, цвяхи, металеву стружку, чи навіть старі підкови.

Фахівці зазначають, що фарбування квітів гортензії "народними" методами дає результати із запізненням, якщо ж ви хочете прискорити процес, то обирайте спеціальні добрива у магазинах.

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