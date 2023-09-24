Как засушить яблоки в духовке по рецепту Клопотенко

Как сделать сушку из яблок в домашних условиях

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился полезными советами по сушке яблок в духовке. Эти советы позволят вам легко приготовить вкусные и полезные сушеные яблоки на дому.

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На своем YouTube канале он рассказал, что для начала следует нарезать яблоки на тонкие кусочки толщиной от 0,5 мм до 1 см. Затем противень, на который вы будете выкладывать яблоки, застелите пергаментом. Поставьте духовку на 60 °C и не закрывайте дверцу.

Клопотенко объяснил, что важно оставить духовку открытой, поскольку это позволит влаге выходить, а не оставаться внутри, что может привести к вялению вместо сушки. Для того, чтобы дверца не закрылась, эксперт рекомендует вставить между ними деревянную ложку.

"Это суперприкольный лайфхак, которым я часто пользуюсь. Вы можете сушить любым способом, что угодно", – добавил эксперт.

Эти простые советы позволят вам насладиться вкусными и полезными сушеными яблоками, которые вы сможете приготовить легко и эффективно дома.

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