Как значительно экономить на стирке: 3 простых совета

От выбора правильного цикла стирки до советов по покупке и использованию моющего средства существует несколько простых способов экономии в этой сфере. Что самое приятное, некоторые из них позволяют сэкономить не только деньги, но и время, оставляя меньше стирального белья.

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Меньшая стирка – больше сбережений

Самый простой способ сэкономить деньги на стирке – делать его меньше. Вместо того чтобы бросать все в стиральную машину в конце дня, стоит развивать новые привычки и системы, чтобы сохранить одежду свежей.

"В общем, мы победим гораздо чаще, чем это нужно для сохранения гигиены", – объясняет Джорджия МакКоркилл, преподаватель моды в RMIT.

Развешивайте одежду, а не оставляйте ее на полу; проветривайте одежду у солнечного окна и гладьте ее перед уборкой. Этот подход особенно подходит для больших вещей, таких как джинсы, куртки, рубашки, пальто и трикотаж. Проветривание и глажка особенно полезны для одежды, которая подлежит только затратной химчистке. Также следует рассмотреть возможность стирки вручную вещей, обычно предназначенных только для химчистки.

Снаряжение для тренировок, нижнее белье, майки и футболки требуют другого подхода: или убедитесь, что у вас достаточно этих вещей, чтобы дождаться полной загрузки белья, прежде чем постирать их, или делайте меньшие циклы ручной стирки между ними. Бюстгальтеры и нижнее белье, например, можно стирать во время принятия душа, чтобы сэкономить на нагреве воды.

Выполняйте стирку с полной нагрузкой на экоциклах

Максимизируйте нагрузку на экоциклах вашей стиральной машины, чтобы экономить на стирке белья. Загружая только половину машины, вы тратите вдвое больше электроэнергии и моющего средства. Поэтому лучше подождать и стирать, когда машина заполнится полностью.

Также стоит проверить, при какой температуре вы стираете. Использование высоких температур будет более дорогим. Большинство стиральных машин имеют режимы энергосбережения. Попытайтесь использовать экоциклы, которые разработаны для снижения потребления энергии и воды.

Не забывайте о фильтре вашей стиральной машины. Его регулярная очистка или опорожнение согласно инструкции обеспечит эффективную работу машины.

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Купите качественное моющее средство – тогда используйте его меньше

Чтобы сэкономить, покупайте качественные моющие средства и используйте их меньше. Мэтью Стин, директор отдела обзоров и тестирования Choice, отмечает, что использование только трети рекомендуемого количества стирального порошка все равно эффективно очищает ваше белье.

Также рекомендуется использовать жидкое моющее средство вместо стиральных контейнеров. По данным тестов, моющее средство, хоть и более дорогое, не работает так эффективно, как жидкий или порошок.

Уделите внимание большим бутылкам моющего средства, которые продаются на распродажах. На этикетках супермаркетов указывается цена за объем, поэтому покупка больших бутылок – это самый лучший вариант, поскольку она значительно снижается для большего количества.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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