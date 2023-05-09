Як значно заощаджувати на пранні: 3 прості поради

Від вибору правильного циклу прання до порад щодо купівлі та використання мийного засобу, існує кілька простих способів економії в цій сфері. Що найприємніше, деякі з них дозволяють зекономити не тільки гроші, але й час, залишаючи менше білизни для прання.

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Менше прання – більше заощаджень

Найпростіший спосіб зекономити гроші на пранні – робити його менше. Замість того, щоб кидати все в пральну машину в кінці дня, варто розвивати нові звички та системи, щоб зберегти одяг свіжим.

"Загалом, ми перемо набагато частіше, ніж це потрібно для збереження гігієни", – пояснює Джорджія Маккоркілл, викладач моди в RMIT.

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Розвішуйте одяг, а не залишайте його на підлозі; провітрюйте одяг біля сонячного вікна і прасуйте його перед збиранням. Цей підхід особливо підходить для великих речей, таких як джинси, куртки, сорочки, пальта та трикотаж. Провітрювання та прасування особливо корисні для одягу, який підлягає лише хімчистці, яка є витратною. Також варто розглянути можливість прання вручну речей, які зазвичай призначені лише для хімчистки.

Спорядження для тренувань, нижня білизна, майки та футболки вимагають іншого підходу: або переконайтеся, що у вас є достатньо цих речей, щоб дочекатися повного завантаження білизни, перш ніж випрати їх, або робіть менші цикли ручного прання між ними. Бюстгальтери та нижню білизну, наприклад, можна прати під час прийняття душу, щоб заощадити на нагріванні води.

Виконуйте прання з повним навантаженням на екоциклах

Максимізуйте навантаження на екоциклах вашої пральної машини, щоб економити на пранні білизни. Завантажуючи лише половину машини, ви витрачаєте вдвічі більше електроенергії та мийного засобу. Тому краще зачекати і прати, коли машина заповниться повністю.

Також варто перевірити, при якій температурі ви перете. Використання високих температур буде дорожчим. Більшість пральних машин мають режими енергозбереження. Спробуйте використовувати екоцикли, які розроблені для зниження споживання енергії та води.

Не забувайте про фільтр вашої пральної машини. Його регулярне очищення або спорожнення згідно з інструкцією забезпечить ефективну роботу машини.

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Купуйте якісний мийний засіб – тоді використовуйте його менше

Щоб зекономити, купуйте якісні мийні засоби та використовуйте їх менше. Метью Стін, директор відділу оглядів і тестування Choice, зазначає, що використання лише третини рекомендованої кількості прального порошку все одно ефективно очищує вашу білизну.

Також рекомендується використовувати рідкий мийний засіб замість контейнерів для прання. За даними тестів, засіб для миття, хоч і дорожчий, не працює так ефективно, як рідкий або порошок.

Приділіть увагу великим пляшкам мийного засобу, які продаються на розпродажах. На етикетках супермаркетів вказується ціна за обсяг, тому придбання більших пляшок – це найкращий варіант, оскільки вона значно знижується для більшої кількості.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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