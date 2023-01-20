Какой будет погода в феврале: прогноз народного синоптика

В последний месяц зимы погода продолжит удивлять температурными качелями и аномальным теплом. Значительных морозов синоптики не обещают.

Так, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что в феврале будет "нехватка осадков". Однако к концу зимы дождей и снега станет больше.

"Что касается февраля, первая половина месяца пройдет относительно теплой и с нехваткой осадков, а уже вторая половина февраля будет по-весеннему теплой. Ну и наоборот, осадков в виде дождей кое-где с мокрым снегом снова прибавится", — написал он в Фейсбуке.

Между тем, заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины Вера Балабух считает, что средняя температура воздуха в феврале составит примерно минус два градуса на северо-востоке, а в южных областях она составит плюс два градуса.

В комментарии ZN.UA синоптик отметила, что "вероятность вливания холодного арктического воздуха в территорию нашей страны все же существует". По ее прогнозу, похолодание, если и будет, то не окажется продолжительным.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украине снова выпадет снег.

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