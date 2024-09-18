Какая категория граждан имеет право на 50% скидку на коммунальные услуги

В 2024 году в Украине прошли определенные модификации системы льгот на оплату коммунальных услуг, но ее основная цель – поддержка малообеспеченных граждан и уязвимых категорий населения – осталась неизменной.

По информации OBOZ.UA, право на льготы имеют граждане, чей совокупный доход на одного члена семьи за предыдущие шесть месяцев не превышает 4240 грн. Этот порог был повышен в 2024 году для расширения круга семей, нуждающихся в помощи.

Категории граждан, имеющих право на льготы:

Лица с особыми заслугами перед государством и их семьями (100% льгота)

Пенсионеры-педагоги, медики, фармацевты, работавшие в сельской местности (100% льгота)

Работники заведений культуры и музеев в сельских районах (100% льгота)

Многодетные семьи и детские дома семейного типа (50% льгота)

Семьи погибших военнослужащих или работников службы гражданской защиты (50% льгота)

Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (50% льгота)

Участники войны и жертвы нацистских преследований (50% льгота)

Дети войны (25% льгота)

Участники боевых действий (75% скидка)

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Услуги, на которые распространяются льготы:

Согласно постановлению Кабмина №389 от 04.06.2015, льготы охватывают широкий спектр жилищно-коммунальных услуг, включая квартплату, содержание домов, водоснабжение, отопление, электроэнергию, газ и вывоз мусора.

Процедура оформления льгот:

С 01.12.2022 г. оформлением льгот занимается Пенсионный фонд Украины. Граждане могут подать заявление:

Онлайн через веб-портал ПФУ

В отделениях ПФУ или ЦНАПах

С помощью уполномоченных лиц территориального общества

Важно отметить, что в сентябре 2024 г. некоторым гражданам нужно повторно обратиться в ПФУ для подтверждения права на жилищные субсидии.

С января 2023 г. льготы предоставляются исключительно в денежной форме: льготники получают средства на свои счета и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги в полном объеме.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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