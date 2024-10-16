Какая категория граждан может претендовать на государственную помощь в покупке дров: подробности

Правительство Украины продолжило действие экспериментальной программы поддержки граждан во время отопительного сезона, предусматривающей финансовую помощь на приобретение дров для домохозяйств. Эта инициатива, начатая в 2023 году, теперь распространяется на отопительный сезон 2024-2025 годов.

Программа направлена на поддержку тех, кто не может использовать газовое отопление. Об этом пишет 24 tv.ua.

Максимальный размер годовой субсидии на семью установлен на уровне 16 234 гривен. Право на получение этой помощи имеют граждане Украины, которые используют твердое топливо для отопления жилья. Выплаты производятся один раз в год.

Программа работает в девяти областях Украины: Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Луганской, Запорожской, Черниговской и Николаевской.

Читайте также: Приближается пенсионная реформа: эксперт объяснил, какие нововведения ожидают украинцев

Процедура получения субсидии на дрова сродни оформлению стандартной субсидии на коммунальные услуги. Заявителям следует обратиться в местный орган социальной защиты, подать заявление на получение субсидии и декларацию о доходах за предыдущий год. В некоторых случаях может потребоваться справка, подтверждающая использование печного отопления и дров для обогрева жилья.

Эта программа является важным шагом в обеспечении доступа к отоплению для граждан, особенно в регионах, где газовое отопление недоступно или затруднено из-за текущей ситуации в стране.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!