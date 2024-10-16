Яка категорія громадян може претендувати на державну допомогу у купівлі дров: подробиці

Уряд України продовжив дію експериментальної програми підтримки громадян під час опалювального сезону, яка передбачає фінансову допомогу на придбання дров для домогосподарств. Ця ініціатива, започаткована у 2023 році, тепер поширюється на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Програма спрямована на підтримку тих, хто не має можливості використовувати газове опалення. Про це пише 24 tv.ua.

Максимальний розмір річної субсидії на одну родину встановлено на рівні 16 234 гривень. Право на отримання цієї допомоги мають громадяни України, які використовують тверде паливо для опалення свого житла. Виплати здійснюються один раз на рік.

Програма діє у дев'яти областях України: Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській та Миколаївській.

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Процедура отримання субсидії на дрова схожа на оформлення стандартної субсидії на комунальні послуги. Заявникам необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту, подати заяву на отримання субсидії та декларацію про доходи за попередній рік. У деяких випадках може знадобитися довідка, що підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву житла.

Ця програма є важливим кроком у забезпеченні доступу до опалення для громадян, особливо в регіонах, де газове опалення недоступне або ускладнене через поточну ситуацію в країні.

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