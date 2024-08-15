Какая категория мужчин-педагогов имеет право на отсрочку: объяснение юриста

Новый закон о мобилизации предусматривает ограниченное право на отсрочку от призыва для определенных групп работников образовательной отрасли мужского пола 18-60 лет.

Адвокат Лариса Кись из юридической фирмы "Де-Юре" прокомментировала ситуацию для РБК-Украина. Она пояснила, что на отсрочку могут рассчитывать преподаватели и научно-педагогические кадры с научной степенью, которые работают по меньшей мере на 0,75 ставки в вузах, колледжах или научных учреждениях. Об этом пишет РБК.

Следовательно, только педагоги со степенью кандидата или доктора наук, активно ведущие научную деятельность, имеют шанс на отсрочку.

Педагоги, лишенные права на отсрочку

Сотрудники образования без ученой степени не могут претендовать на отсрочку. Это касается ассистентов, старших преподавателей и других сотрудников, проводящих практические, лабораторные или семинарские занятия.

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Парадоксально, но студенты-мужчины определенных форм обучения имеют право на отсрочку, в то время как их преподаватели-мужчины такой возможности лишены.

Для получения отсрочки педагоги должны подать заявление и добавить:

справку с места работы, подтверждающую должность, основное место работы и размер ставки (не менее 0,75); Диплом о научной степени (при наличии).

Важно отметить, что учителя школ могут получить отсрочку даже без ученой степени. Главное требование – работа по полной ставке (минимум 0,75) в общеобразовательных учреждениях или профессионально-технических училищах.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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