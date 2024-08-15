Яка категорія чоловіків-педагогів має право на відстрочку: пояснення юриста

Новий закон про мобілізацію передбачає обмежене право на відстрочку від призову для певних груп працівників освітньої галузі чоловічої статі віком 18-60 років.

Адвокат Лариса Кісь з юридичної фірми "Де-Юре" прокоментувала ситуацію для РБК-Україна. Вона пояснила, що на відтермінування можуть розраховувати викладачі та науково-педагогічні кадри з науковим ступенем, які працюють щонайменше на 0,75 ставки у вишах, коледжах чи наукових установах. Про це пише РБК.

Отже, лише педагоги зі ступенем кандидата або доктора наук, які активно ведуть наукову діяльність, мають шанс на відстрочку.

Освітяни, позбавлені права на відстрочку

Працівники освіти без наукового ступеня не можуть претендувати на відстрочку. Це стосується асистентів, старших викладачів та інших співробітників, які проводять практичні, лабораторні чи семінарські заняття.

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Парадоксально, але студенти-чоловіки певних форм навчання мають право на відстрочку, тоді як їхні викладачі-чоловіки такої можливості позбавлені.

Для отримання відстрочки освітяни мають подати заяву та додати:

Довідку з місця роботи, що підтверджує посаду, основне місце роботи та розмір ставки (не менше 0,75); Диплом про науковий ступінь (за наявності).

Важливо зазначити, що вчителі шкіл можуть отримати відстрочку навіть без наукового ступеня. Головна вимога – робота на повну ставку (мінімум 0,75) у загальноосвітніх закладах або професійно-технічних училищах.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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