Какая категория пенсионеров имеет право не платить за коммунальные услуги

Пенсионеры, работавшие в сельской местности в определенных областях, имеют право на жилищные льготы, в том числе стопроцентную скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается тех, кто до выхода на пенсию был занят в сфере культуры, медицины или образования и продолжает проживать в селе.

Кроме того, пенсионеры могут получить финансовую поддержку от государства в размере 1000 гривен на подписку печатных изданий. Также для них предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте, за исключением метро, такси и маршрутных такси, а также на загородных маршрутах железнодорожного транспорта при предъявлении пенсионного удостоверения. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

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Еще одной важной льготой является возможность получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой, если размер пенсии не превышает 4722 гривен, а для лиц с инвалидностью – 6056 гривен.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь их земельного участка не превышает установленные законодательством нормы.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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