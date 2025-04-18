Какая категория украинских пенсионеров имеет право на дополнительную выплату в 150 грн.

В Украине пенсионеры, имеющие на содержание детей в возрасте до 18 лет, могут получать дополнительную денежную помощь к основной пенсии. В 2025 г. порядок назначения и размер этой доплаты остаются неизменными.

Как сообщили в пресс-службе одного из городских советов, такая надбавка предусмотрена законодательством — в частности, законами "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом пишет Новости. Live.

Доплата доступна только тем пенсионерам, которые не работают и получают пенсию по возрасту, инвалидности или за выслугу лет. Условием для ее назначения есть наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Если пенсионер официально трудоустроен или зарегистрирован в качестве предпринимателя, прибавка не предоставляется. Также она не назначается тем, кто уже получает другие виды социальной помощи согласно законам о поддержке лиц, не имеющих права на пенсию или лиц с инвалидностью.

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В 2025 году размер прибавки составляет 150 гривен на каждого ребенка. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Во время визита следует подать заявление и предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, свидетельство о рождении ребенка и справку о содержании нетрудоспособных членов семьи.

Доплата предоставляется к моменту достижения ребенком 18 лет, однако ее могут прекратить, если пенсионер устроится на работу или откроет собственное дело. В таком случае об изменении обстоятельств обязательно следует уведомить Пенсионный фонд.

Как только лицо трудоустраивается или регистрируется как физическое лицо-предприниматель, выплата надбавки автоматически прекращается.

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