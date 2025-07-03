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Какая категория украинцев будет получать доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев будет получать доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям
Доплаты будут предоставляться проживающим, работающим или обучающимся на территории горных сел.

Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее ежемесячные доплаты гражданам, имеющим статус жителей горных населенных пунктов. Доплаты будут предоставляться проживающим, работающим или обучающимся на территории горных сел, согласно части 2 статьи 6 закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Размер доплаты не уточняется, однако известно, что выплаты начнут начислять с 2025 года. Право на эти надбавки будут иметь те, кто уже получает финансовую поддержку от государства. В частности, речь идет о пенсионерах, получателях социальной помощи для лиц с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию, а также о семьях с детьми, малообеспеченных семьях, сиротах и лицах, которые ухаживают за людьми с психическими расстройствами.

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Доплаты также предусмотрены для родителей-воспитателей и приемных родителей, предоставляющих социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также для студентов, получающих государственные стипендии. Все эти категории граждан могут рассчитывать на ежемесячную надбавку, если проживают в горных районах, независимо от источника основной выплаты.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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