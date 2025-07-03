Какая категория украинцев будет получать доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям

Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее ежемесячные доплаты гражданам, имеющим статус жителей горных населенных пунктов. Доплаты будут предоставляться проживающим, работающим или обучающимся на территории горных сел, согласно части 2 статьи 6 закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Размер доплаты не уточняется, однако известно, что выплаты начнут начислять с 2025 года. Право на эти надбавки будут иметь те, кто уже получает финансовую поддержку от государства. В частности, речь идет о пенсионерах, получателях социальной помощи для лиц с инвалидностью и тех, кто не имеет права на пенсию, а также о семьях с детьми, малообеспеченных семьях, сиротах и лицах, которые ухаживают за людьми с психическими расстройствами.

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Доплаты также предусмотрены для родителей-воспитателей и приемных родителей, предоставляющих социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также для студентов, получающих государственные стипендии. Все эти категории граждан могут рассчитывать на ежемесячную надбавку, если проживают в горных районах, независимо от источника основной выплаты.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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