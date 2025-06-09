Какая категория украинцев имеет право на 50% скидки на коммуналку
Граждане Украины, потерявшие родных в результате войны, могут получить 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформить соответствующую льготу можно, подав заявление в органы соцзащиты.
Об этом сообщает портал государственных услуг "Действие". Льгота предусмотрена частью 5 статьи 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она предоставляется:
- родителям погибшего военнослужащего;
- вдове или вдовцу;
- несовершеннолетним детям;
- взрослым детям с инвалидностью с детства;
- другим иждивенцам, имеющим право на пенсию в связи со смертью военного.
Скидка распространяется на оплату:
- жилья (в том числе квартирной платы);
- коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление) — независимо от типа жилья, но в пределах установленных социальных норм.
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Как оформить льготу: Необходимо обратиться в местное управление соцзащиты населения и предоставить пакет документов:
- свидетельство о смерти военнослужащего;
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о браке, рождении и т.п.);
- заключение судебно-медицинской экспертизы;
- официальное постановление о причинах гибели;
- справку об участии в боевых действиях (АТО, ООС или противодействие вооруженной агрессии РФ).
В каких случаях могут отказать в льготе:
- если лицо отсутствует в Едином государственном реестре льготников;
- если семейный среднемесячный доход превышает установленную норму (если льгота предоставляется на основе доходов).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.
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