Какая категория украинцев имеет право на 50% скидки на коммуналку

Граждане Украины, потерявшие родных в результате войны, могут получить 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформить соответствующую льготу можно, подав заявление в органы соцзащиты.

Об этом сообщает портал государственных услуг "Действие". Льгота предусмотрена частью 5 статьи 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Она предоставляется:

родителям погибшего военнослужащего;

вдове или вдовцу;

несовершеннолетним детям;

взрослым детям с инвалидностью с детства;

другим иждивенцам, имеющим право на пенсию в связи со смертью военного.

Скидка распространяется на оплату:

жилья (в том числе квартирной платы);

коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление) — независимо от типа жилья, но в пределах установленных социальных норм.

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Как оформить льготу: Необходимо обратиться в местное управление соцзащиты населения и предоставить пакет документов:

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о браке, рождении и т.п.);

заключение судебно-медицинской экспертизы;

официальное постановление о причинах гибели;

справку об участии в боевых действиях (АТО, ООС или противодействие вооруженной агрессии РФ).

В каких случаях могут отказать в льготе:

если лицо отсутствует в Едином государственном реестре льготников;

если семейный среднемесячный доход превышает установленную норму (если льгота предоставляется на основе доходов).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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