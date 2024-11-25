Какая категория украинцев имеет право не оплачивать коммуналку во время военного положения

Оплата коммунальных услуг во время войны остается обязательной для украинцев, однако существуют определенные исключения для отдельных категорий потребителей, позволяющих приостановить начисление платежей.

По разъяснению Татьяны Даниленко, председателя Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству, право не платить за коммунальные услуги имеют граждане, отсутствующие в своем доме более 30 дней. Об этом пишет РБК.

Для оформления остановки оплаты необходимо подать заявление поставщику услуг вместе с документальным подтверждением отсутствия по месту жительства. Представление документов возможно как через интернет, так и по традиционной почте.

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Для освобождения от оплаты коммунальных услуг необходимо предоставить исполнителю услуг, управляющему многоквартирному дому или другому уполномоченному лицу один из следующих документов:

- справку о статусе ВПЛ или других документах, удостоверяющих отсутствие в помещении

- документальное подтверждение пересечения государственной границы

- документы о повреждении недвижимости в результате боевых действий

Следует отметить, что с января 2024 возобновлено начисление пени за просрочку оплаты коммунальных услуг. Пеня может составлять до 0,01% суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Ранее, с 24 февраля 2022 года до конца 2023 года, действовал запрет на такие начисления.

Однако важно понимать, что некоторые услуги все же придется оплачивать. По словам Татьяны Даниленко, даже в отсутствие жильцов более 30 дней, плата за отопление и управление многоквартирным домом остается обязательной.

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