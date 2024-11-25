Яка категорія українців має право не оплачувати комуналку під час воєнного стану

Оплата комунальних послуг під час війни залишається обов'язковою для українців, проте існують певні винятки для окремих категорій споживачів, які дозволяють призупинити нарахування платежів.

За роз'ясненням Тетяни Даниленко, голови Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва, право не сплачувати за комунальні послуги мають громадяни, які відсутні у своєму помешканні понад 30 днів. Про це пише РБК.

Для оформлення призупинення оплати необхідно подати заяву постачальнику послуг разом із документальним підтвердженням відсутності за місцем проживання. Подання документів можливе як через інтернет, так і традиційною поштою.

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Для звільнення від оплати комунальних послуг потрібно надати виконавцю послуг, управителю багатоквартирного будинку або іншій уповноваженій особі один із таких документів:

- довідку про статус ВПО або інші документи, що засвідчують відсутність у приміщенні

- документальне підтвердження перетину державного кордону

- документи про пошкодження нерухомості внаслідок бойових дій

Варто зазначити, що з січня 2024 року відновлено нарахування пені за прострочення оплати комунальних послуг. Пеня може становити до 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. Раніше, з 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року, діяла заборона на такі нарахування.

Однак важливо розуміти, що деякі послуги все ж таки доведеться оплачувати. За словами Тетяни Даниленко, навіть за відсутності мешканців понад 30 днів, плата за опалення та управління багатоквартирним будинком залишається обов'язковою.

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