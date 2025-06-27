Какая категория украинцев имеет право получать пенсию в размере 60% от зарплаты

Украинское законодательство предусматривает особый порядок начисления пенсий для отдельных категорий граждан. В частности, государственные служащие могут получать пенсию в размере 60% своей заработной платы.

Для сравнения, для большинства украинцев этот показатель, как правило, не превышает 30% от предыдущего дохода. Об этом говорится в официальных материалах Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Кто имеет право на повышенную пенсию

Назначение пенсий госслужащим осуществляется в соответствии с Законом Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и статьей 90 Закона №889 "О государственной службе". Также применяется статья 37 Закона №3723-XII "О государственной службе".

Согласно действующему законодательству, право на пенсию по специальным условиям имеют граждане, которые:

По состоянию на 1 мая 2016 года было не менее 10 лет страхового стажа на должностях, относящихся к категориям госслужбы, определенным в законе и правительственных актах, и в то время занимали соответствующие должности;

или имели не менее 20 лет стажа на аналогичных должностях, независимо от того, работали они на государственной службе на ту дату или нет.

Условия для назначения пенсии

Пенсия назначается при наличии:

возрасте 62 года для мужчин;

достижение женщинами пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона о пенсионном страховании;

необходимого общего и специального (государственного) страхового стажа.

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Эти условия распространяются на лиц, имеющих достаточное количество лет страхового стажа для получения пенсии в минимальном размере в соответствии со статьей 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как рассчитывается пенсия для госслужащих

Пенсионные выплаты назначаются с даты обращения в ПФУ, но не раньше возникшего такого права.

Размер пенсии составляет 60% от заработной платы, получаемой госслужащим. В расчетную базу входят все выплаты, по которым уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

В случае если на момент подачи документов лицо уже не работает на государственной службе, размер пенсии определяется на основе зарплаты по последней занимаемой должности с учетом соответствующего ранга.

Как оформить пенсию госслужащего

Подать документы на назначение пенсии можно:

лично - обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

или в онлайн-формате – через портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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