Какая категория украинцев может получить 800 тысяч гривен от государства и что для этого нужно
Украинские граждане, понесшие вред здоровью из-за вооруженной агрессии России, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Выплаты предоставляются в случае получения травм, повлекших установление инвалидности.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Согласно закону №2980-IX, право на компенсацию имеют:
- работники объектов критической инфраструктуры;
- государственные служащие;
- должностные лица органов местного самоуправления.
Эти категории граждан могут подать заявление на получение пособия в течение трех лет с момента установления инвалидности.
Сумма выплат в зависимости от группы инвалидности
- 800 000 грн - за I группу инвалидности;
- 500 000 грн - за ІІ группу;
- 200 000 грн - за ІІІ группу.
В случае гибели работника из вышеупомянутых категорий его родные могут получить 1 миллион гривен.
Как подать заявление
Подать документы можно:
- лично в отделении Пенсионного фонда;
- дистанционно – через портал электронных услуг ПФУ;
- через законного представителя.
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Необходимые документы (копии):
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- акт расследования инцидента;
- документ, подтверждающий родственные связи;
- справка из учебного заведения (для до 23 лет);
- справка к акту медицинского осмотра;
- судебное решение о недееспособности (при необходимости);
- свидетельство о смерти (в случае гибели);
- заключение судебно-медицинской экспертизы по указанной причине смерти;
- документ (заверенная копия судебного решения или нотариальной сделки), подтверждающий, что погибший содержал заявителя.
Важно: право на эту помощь имеют только лица, которым официально установлена инвалидность или зарегистрирован факт гибели в результате военной агрессии РФ.
Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.
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