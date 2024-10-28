Какая категория украинцев не имеет права на субсидию на коммунальные услуги

Государство оказывает финансовую поддержку гражданам, испытывающим трудности с оплатой коммунальных услуг. Однако важно знать условия получения такой помощи перед сбором документов. Право на оформление субсидии имеют:

Зарегистрированные жители жилого помещения (один из них)

Арендаторы жилья с официальным договором

Внутри перемещенные лица (даже без договора аренды)

Законные представители недееспособных лиц и несовершеннолетних

Владельцы недостроенных домов, если уже начисляются коммунальные платежи.

Об этом пишет 24 tv.ua.

Важное условие: отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг, что превышает 680 гривен. Если долг существует, то его необходимо погасить или заключить договор о реструктуризации.

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Реструктуризация долга возможна по следующим услугам:

Отопление и горячее водоснабжение

Централизованное водоснабжение и водоотвод

Содержание домов и придомовых территорий

Вывоз мусора

Для оформления реструктуризации необходимо обратиться к поставщику услуг со следующими документами:

Паспорт

Идентификационный код

Документы на право собственности жилья

Напомним, мы уже писали, как подготовиться к выходу на пенсию и что для этого нужно.

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