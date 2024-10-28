Какая категория украинцев не имеет права на субсидию на коммунальные услуги
Государство оказывает финансовую поддержку гражданам, испытывающим трудности с оплатой коммунальных услуг. Однако важно знать условия получения такой помощи перед сбором документов. Право на оформление субсидии имеют:
- Зарегистрированные жители жилого помещения (один из них)
- Арендаторы жилья с официальным договором
- Внутри перемещенные лица (даже без договора аренды)
- Законные представители недееспособных лиц и несовершеннолетних
- Владельцы недостроенных домов, если уже начисляются коммунальные платежи.
Об этом пишет 24 tv.ua.
Важное условие: отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг, что превышает 680 гривен. Если долг существует, то его необходимо погасить или заключить договор о реструктуризации.
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Реструктуризация долга возможна по следующим услугам:
- Отопление и горячее водоснабжение
- Централизованное водоснабжение и водоотвод
- Содержание домов и придомовых территорий
- Вывоз мусора
Для оформления реструктуризации необходимо обратиться к поставщику услуг со следующими документами:
- Паспорт
- Идентификационный код
- Документы на право собственности жилья
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