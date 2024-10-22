Какая категория украинцев сможет получить выплату 10 окладов при выходе на пенсию
Определенная категория работников государственных и коммунальных учреждений может претендовать на специальную выплату, которая составляет 10 должностных окладов. Список лиц, которые могут получить такую выплату, определен постановлением Кабинета Министров № 909 от 4 ноября 1993 года.
Для получения этой выплаты важно не только место работы, но и количество трудового стажа, который имеет работник. Размер денежной помощи исчисляется на основе месячной пенсии, рассчитываемой в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на дату ее назначения, как отмечает Пенсионный фонд Украины.
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Работники следующих учреждений могут получить эту выплату:
- школы-клиники;
- детские дома;
- общеобразовательные школы;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные заведения;
- военные общеобразовательные учебные заведения;
- библиотеки (библиотекари и заведующие);
- контрольно-аналитические лаборатории;
- музыкальные и художественные школы;
- детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
- высшие учебные заведения I и II уровней аккредитации.
Требования к стажу для получения выплаты
Минимальный необходимый стаж для получения такой помощи:
- для мужчин – 35 лет;
- для женщин – 30 лет.
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