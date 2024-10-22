Какая категория украинцев сможет получить выплату 10 окладов при выходе на пенсию

Определенная категория работников государственных и коммунальных учреждений может претендовать на специальную выплату, которая составляет 10 должностных окладов. Список лиц, которые могут получить такую выплату, определен постановлением Кабинета Министров № 909 от 4 ноября 1993 года.

Для получения этой выплаты важно не только место работы, но и количество трудового стажа, который имеет работник. Размер денежной помощи исчисляется на основе месячной пенсии, рассчитываемой в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на дату ее назначения, как отмечает Пенсионный фонд Украины.

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Работники следующих учреждений могут получить эту выплату:

школы-клиники;

детские дома;

общеобразовательные школы;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные заведения;

военные общеобразовательные учебные заведения;

библиотеки (библиотекари и заведующие);

контрольно-аналитические лаборатории;

музыкальные и художественные школы;

детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;

высшие учебные заведения I и II уровней аккредитации.

Требования к стажу для получения выплаты

Минимальный необходимый стаж для получения такой помощи:

для мужчин – 35 лет;

для женщин – 30 лет.

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