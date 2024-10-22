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Какая категория украинцев сможет получить выплату 10 окладов при выходе на пенсию

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев сможет получить выплату 10 окладов при выходе на пенсию
Определенная категория украинцев может претендовать на выплату дополнительных средств перед пенсией

Определенная категория работников государственных и коммунальных учреждений может претендовать на специальную выплату, которая составляет 10 должностных окладов. Список лиц, которые могут получить такую выплату, определен постановлением Кабинета Министров № 909 от 4 ноября 1993 года.

Для получения этой выплаты важно не только место работы, но и количество трудового стажа, который имеет работник. Размер денежной помощи исчисляется на основе месячной пенсии, рассчитываемой в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на дату ее назначения, как отмечает Пенсионный фонд Украины.

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Работники следующих учреждений могут получить эту выплату:

  • школы-клиники;
  • детские дома;
  • общеобразовательные школы;
  • дошкольные учебные заведения всех типов;
  • внешкольные заведения;
  • военные общеобразовательные учебные заведения;
  • библиотеки (библиотекари и заведующие);
  • контрольно-аналитические лаборатории;
  • музыкальные и художественные школы;
  • детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
  • высшие учебные заведения I и II уровней аккредитации.

Требования к стажу для получения выплаты

Минимальный необходимый стаж для получения такой помощи:

  • для мужчин – 35 лет;
  • для женщин – 30 лет.

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