Какая категория военнообязанных будет в первую очередь подлежать мобилизации в июне

В Украине продолжено действие военного положения и общей мобилизации — они продлятся не менее 6 августа. В этот период призыв на военную службу будет охватывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, и процедура мобилизации остается в силе для всех, кто отвечает требованиям.

В июне мобилизация продолжится по-прежнему в правилах. Территориальные центры комплектования и дальше будут призывать военнообязанных независимо от того, имеют ли они боевой опыт или нет. В то же время, чтобы быть мобилизованными, граждане должны отвечать трем основным критериям: не иметь отсрочки, не быть забронированными предприятиями или организациями и быть признанными пригодными по заключению военно-врачебной комиссии. Об этом идет речь в материале издания OBOZ.UA.

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Командование Вооруженных сил Украины постоянно подчеркивает необходимость прежде всего тех, кто уже имеет боевой опыт или обладает редкими и важными для армии специальностями.

Лица в возрасте от 18 до 25 лет по-прежнему не подлежат обязательной мобилизации. Они могут вступить в армию исключительно добровольно, заключив контракт с Министерством обороны.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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